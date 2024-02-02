Чемпионка мира рассказала RT, как помогала жителям обрушившегося подъезда в Ростове
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Девушка подчеркнула, что проснулась из-за того, что стена начала падать.
Она помогла пожилым жителям и соседу-инвалиду на коляске выбраться из подъезда.
Ольга пожаловалась, что в квартире находились дорогостоящее оборудование и личные средства на ипотеку.
Спортсменка должна была участвовать в соревнованиях в конце февраля, но из-за психологического состояния не будет выступать на них.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в аварийном пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился первый подъезд.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в жилом доме в Ростове-на-Дону.