Чемпионка мира рассказала RT, как помогала жителям обрушившегося подъезда в Ростове

Чемпионка мира по кикбоксингу Ольга Алиева рассказала RT, как помогала жителям дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушился подъезд.

Девушка подчеркнула, что проснулась из-за того, что стена начала падать.

Она помогла пожилым жителям и соседу-инвалиду на коляске выбраться из подъезда.

Ольга пожаловалась, что в квартире находились дорогостоящее оборудование и личные средства на ипотеку.

Спортсменка должна была участвовать в соревнованиях в конце февраля, но из-за психологического состояния не будет выступать на них.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в аварийном пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился первый подъезд.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в жилом доме в Ростове-на-Дону.