СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Ростовской области.

По его словам, по факту обрушения стены жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в аварийном пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился первый подъезд.

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области заявил, что в ведомстве в настоящий момент оценивают аварийность дома с обрушившимся подъездом в Ростове-на-Дону.