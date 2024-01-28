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В МЧС оценивают аварийность дома с обрушившимся подъездом в Ростове-на-Дону

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Представитель МЧС России по Ростовской области заявил, что в ведомстве в настоящий момент оценивают аварийность дома с обрушившимся подъездом в Ростове-на-Дону.
В МЧС оценивают аварийность дома с обрушившимся подъездом в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

«Очень опасно, никому нельзя внутрь, часть здания может обрушиться в любой момент. Сейчас ждём специалистов, они на месте уже будут оценивать степень аварийности здания, а там будем решать», — рассказал он РИА Новости.

Он также отметил, что жильцы старались попасть в свои жилища ещё рано утром, до того как полностью обрушился первый подъезд дома, многие пытались забрать свои вещи и после обрушения, однако ситуация была пресечена в целях безопасности.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в аварийном пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился первый подъезд.

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