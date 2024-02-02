На участие в онлайн-голосовании на выборах подали заявки 740 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, её слова приводит ТАСС.
«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тыс. заявлений поданы на применение «Мобильного избирателя», то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время дней голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России», — сказала Памфилова.
Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.