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На участие в онлайн-голосовании на выборах подали заявки 740 тысяч человек

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Уже 740 тыс. человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, по месту нахождения — 160 тыс. человек.
На участие в онлайн-голосовании на выборах подали заявки 740 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, её слова приводит ТАСС.

«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тыс. заявлений поданы на применение «Мобильного избирателя», то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время дней голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России», — сказала Памфилова.

Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.

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