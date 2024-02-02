Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы.

Как говорится на портале мэра и правительства Москвы, деньги получат более 1,7 тыс. севастопольцев, размер выплаты составит 6 тыс. рублей.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», — отмечается в заявлении.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 февраля в России проиндексируют многие социальные выплаты и пособия.