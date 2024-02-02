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В Приморье дали старт Году семьи

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о старте Года семьи в регионе.
В Приморье дали старт Году семьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«В церемонии в режиме телемоста приняли участие все районы и округа нашего края», — сказал Кожемяко.

Как отметил губернатор, в регионе 132 тыс. семей получают единовременные и ежемесячные выплаты, различные компенсации, материнский капитал.

«У нас 23 тыс. многодетных семей, которые воспитывают более 76 тыс. детей, и для них действуют 11 мер поддержки. 614 приморских семей, у которых в 2023 году родился третий ребёнок, получили миллион рублей и направили эти деньги на погашение ипотеки. Эту и другие меры поддержки мы будем сохранять и расширять», — заявил Кожемяко.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в 2024 году на поддержку детей и семей с детьми направят 26,9 млрд рублей из всех источников финансирования.

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