В Кемеровской области направят 26,9 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В Кемеровской области в 2024 году на поддержку детей и семей с детьми направят 26,9 млрд рублей из всех источников финансирования.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу администрации регионального правительства.

Отмечается, что средства потратят на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, соцподдержку опекунов детей-сирот, на ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими трёх лет, на поддержку многодетных семей.

Также средства направят на лечение детей с сахарным диабетом, на соцподдержку отдельных категорий многодетных матерей, обеспечение жильём молодых семей, организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, на предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также на компенсацию части платы за детсад.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.