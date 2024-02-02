Депутат поддержала идею введения отпуска для военных при рождении ребёнка
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«Служба — это 24/7. Нельзя служить Родине только с 08:00 до 17:00. Поэтому нужно советоваться с руководством Министерства обороны и узнавать мнение самих военнослужащих. Думаю, что было бы замечательно, если бы ребята смогли к рождению ребёнка побыть рядом с мамой и своим наследником или наследницей. Это было бы замечательно, но без согласования непосредственно с самими заинтересованными это будет невозможно», — считает парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести отпуск до десяти суток для военнослужащих в связи с рождением ребёнка.
Подробнее — в материале RT.