Депутат поддержала идею введения отпуска для военных при рождении ребёнка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что служба военнослужащих регулируется в особом порядке.

«Служба — это 24/7. Нельзя служить Родине только с 08:00 до 17:00. Поэтому нужно советоваться с руководством Министерства обороны и узнавать мнение самих военнослужащих. Думаю, что было бы замечательно, если бы ребята смогли к рождению ребёнка побыть рядом с мамой и своим наследником или наследницей. Это было бы замечательно, но без согласования непосредственно с самими заинтересованными это будет невозможно», — считает парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести отпуск до десяти суток для военнослужащих в связи с рождением ребёнка.



Подробнее — в материале RT.