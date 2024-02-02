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В Госдуме предложили ввести отпуск для военных при рождении ребёнка

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести отпуск до десяти суток для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. Копия письма на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести отпуск для военных при рождении ребёнка
  • globallookpress.com

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса России, работникам в случае рождения ребёнка полагается отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней.

При этом, как он уточнил, трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.

Один из указов президента и федеральный закон «О статусе военнослужащих» предусматривают, что военнослужащие имеют право на отпуск по личным обстоятельствам на срок до десяти суток в случае тяжёлого состояния здоровья или смерти близкого родственника, пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника, в иных исключительных случаях — по решению командира воинской части, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки.

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