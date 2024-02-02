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RT: с ребёнком, которого мужчина ударил кулаком в Курчатове, всё в порядке

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С ребёнком, которого пьяный мужчина ударил кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова в Курской области, всё в порядке. Об этом RT сообщили в МВД России по региону.

Уточняется, что мужчина, вступившийся за ребёнка, оказался его отцом.

Сейчас семья в шоковом состоянии и не хочет обсуждать случившееся, добавил источник RT в правоохранительных органах.

Что касается напавшего, то он попытался скрыться, но его задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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