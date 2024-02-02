В Иркутске госпитализировали девять человек с пищевым отравлением

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что девять человек, в том числе двое детей, госпитализированы с пищевым отравлением в Иркутске.

В своём Telegram он написал, что предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. По некоторым данным, все пострадавшие покупали еду в одной из точек общепита.

«Этот факт ещё предстоит проверить сотрудникам следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области и специалистам управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело», — добавил губернатор.

По словам Кобзева, в больнице находятся девять человек в состоянии средней степени тяжести, некоторые от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой.