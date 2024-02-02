Девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Калужской области
По данным ведомства, пострадавшего ребёнка достали сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову.
«Следственными органами Следственного комитета России по Калужской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в заявлении.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области М.С. Харламову доложить о проведении проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что в Бразилии семилетний ребёнок провалился в люк и преодолел 300 м по трубе.