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Девятилетний мальчик упал в открытый канализационный люк в Калужской области

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В городе Балабаново Калужской области девятилетний мальчик упал в канализационный люк, на котором не было крышки. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram.

По данным ведомства, пострадавшего ребёнка достали сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову.

«Следственными органами Следственного комитета России по Калужской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в заявлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области М.С. Харламову доложить о проведении проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Бразилии семилетний ребёнок провалился в люк и преодолел 300 м по трубе.

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