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«Известия»: импортные яйца не попали в российские торговые сети

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Импортные куриные яйца не попали в торговые сети в России, в основном их отправили на переработку.

Об этом говорится в материале «Известий».

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что обеспечить стабильность цен на яйца помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Отмечается, что сейчас фиксируется снижение розничных цен, а это является признаком того, что было найдено равновесие спроса и предложения.

Ранее в Росстате сообщили, что цены на куриные яйца в России за неделю снизились на 1%.

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