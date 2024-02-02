«Известия»: импортные яйца не попали в российские торговые сети
Об этом говорится в материале «Известий».
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что обеспечить стабильность цен на яйца помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.
Отмечается, что сейчас фиксируется снижение розничных цен, а это является признаком того, что было найдено равновесие спроса и предложения.
Ранее в Росстате сообщили, что цены на куриные яйца в России за неделю снизились на 1%.