В Петербурге полицейские спасли лебедя, замёрзшего в акватории Финского залива

Полицейские Санкт-Петербурга спасли замёрзшего в акватории Финского залива лебедя.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

«Сотрудники... заметили на льду замёрзшего лебедя, который с трудом передвигался по ледовому покрытию. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников доставил птицу на берег и передал егерю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лебедя отвезли в госпиталь птиц, ему оказали ветеринарную помощь.

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