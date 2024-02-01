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В Петербурге полицейские спасли лебедя, замёрзшего в акватории Финского залива

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Полицейские Санкт-Петербурга спасли замёрзшего в акватории Финского залива лебедя.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

«Сотрудники... заметили на льду замёрзшего лебедя, который с трудом передвигался по ледовому покрытию. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников доставил птицу на берег и передал егерю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лебедя отвезли в госпиталь птиц, ему оказали ветеринарную помощь.

Ранее стало известно, что пять голодных кошек в одной из квартир Уфы включили индукционную плиту и устроили пожар.

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