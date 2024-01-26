Голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире Уфы
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В ведомстве рассказали, что соседи позвонили в 112 и сообщили о запахе гари в подъезде. Тогда сотрудники МЧС приехали и вскрыли дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым.
«На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — сообщило ведомство.
Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда четырёх жителей и потушили пожар.
Ранее спасатели вывели около 150 собак из горевшего приюта для животных на Сахалине.