В Свердловской области построят 3,3 млн квадратных метров жилья в 2024 году
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
В 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья, что на 11% больше, чем в 2022-м.
На многоквартирное жильё приходится 55% от общего объёма постройки.
Основная часть нового жилья построена в Екатеринбурге. Также существенный вклад в общий объём ввода внесли Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма и др.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.