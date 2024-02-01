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В Свердловской области построят 3,3 млн квадратных метров жилья в 2024 году

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В Свердловской области планируют построить более 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году по проекту «Жильё и городская среда».
В Свердловской области построят 3,3 млн квадратных метров жилья в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья, что на 11% больше, чем в 2022-м.

На многоквартирное жильё приходится 55% от общего объёма постройки.

Основная часть нового жилья построена в Екатеринбурге. Также существенный вклад в общий объём ввода внесли Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма и др.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.

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