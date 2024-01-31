В Омской области ввели более 740 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Новые микрорайоны строятся по современным улучшенным стандартам, с благоустроенными дворами, удобными детскими площадками, с хорошо оборудованными спортивными пространствами для подростков и с зонами отдыха для старшего поколения», — отметил Хоценко.

Также стало известно, что в Башкирии в 2023 году построили 43,5 тыс. квартир общей площадью 3,3 млн кв. м, передаёт mkset.ru со ссылкой на Башкортостанстат.

Отмечается, что объём введённого жилья превысил показатели 2022 года на 8,3%.

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составило 62,1% от всего нового жилого фонда. Жители региона построили 17,5 тыс. собственных домов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области ввели 3,3 тыс. жилых домов в 2023 году.