В Калининградской области ввели 3,3 тысячи жилых домов в 2023 году

В Калининградской области ввели 3,3 тыс. жилых домов в январе — сентябре 2023 года. Общая площадь 10 тыс. квартир составила 881,4 тыс. кв. м.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Средняя цена квадратного метра жилья в многоквартирных домах в III квартале составила 97,6 тыс. рублей на первичном рынке, 97,1 тыс. — на вторичном.

За девять месяцев жители региона оформили 9391 ипотечный жилищный кредит на общую сумму 33,1 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков.