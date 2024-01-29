В Калининградской области ввели 3,3 тысячи жилых домов в 2023 году
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.
Средняя цена квадратного метра жилья в многоквартирных домах в III квартале составила 97,6 тыс. рублей на первичном рынке, 97,1 тыс. — на вторичном.
За девять месяцев жители региона оформили 9391 ипотечный жилищный кредит на общую сумму 33,1 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков.