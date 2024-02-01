На серой линии метро Москвы восстановлено движение поездов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено, сообщил Департамент транспорта столицы.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

На серой ветке метро ранее останавливали движение из-за человека на путях. Упавший на пути оказался под поездом и погиб.