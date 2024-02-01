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На серой линии метро Москвы восстановлено движение поездов

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено, сообщил Департамент транспорта столицы.
На серой линии метро Москвы восстановлено движение поездов
  • Gettyimages.ru

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

На серой ветке метро ранее останавливали движение из-за человека на путях. Упавший на пути оказался под поездом и погиб.

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