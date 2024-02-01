На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы погиб упавший на рельсы человек
На серой ветке метро Москвы останавливали движение из-за человека на путях
- РИА Новости
Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.
«Упавший на пути оказался под поездом, погиб», — цитирует его РИА Новости.
Департамент транспорта перед этим сообщил, что на этой линии было приостановлено движение поездов от «Серпуховской» до «Савёловской» из-за человека на пути.
Ранее электропоезд на станции МЦД «Дегунино» насмерть сбил двух мужчин.