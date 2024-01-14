RT в Telegram
Подпишись

В Москве на станции МЦД «Дегунино» электропоезд насмерть сбил двух мужчин

Короткая ссылка
Электропоезд на станции МЦД «Дегунино» насмерть сбил двух мужчин.

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

Отмечается, что вечером 13 января стало известно, что электропоезд сообщением Можайск — Дмитров на 9-м километре платформы «Дегунино» по второму главному пути перегона Бескудниково — Москва-Савеловская насмерть сбил двоих мужчин.

Личность погибших устанавливается.

По предварительной информации, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода.

Ранее по факту аварии в Зеленогорске под Красноярским краем, в результате которой пострадали семь человек, возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить