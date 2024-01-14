В Москве на станции МЦД «Дегунино» электропоезд насмерть сбил двух мужчин

Электропоезд на станции МЦД «Дегунино» насмерть сбил двух мужчин.

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

Отмечается, что вечером 13 января стало известно, что электропоезд сообщением Можайск — Дмитров на 9-м километре платформы «Дегунино» по второму главному пути перегона Бескудниково — Москва-Савеловская насмерть сбил двоих мужчин.

Личность погибших устанавливается.

По предварительной информации, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода.

Ранее по факту аварии в Зеленогорске под Красноярским краем, в результате которой пострадали семь человек, возбудили уголовное дело.