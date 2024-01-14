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СК: в Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

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По факту аварии в Зеленогорске под Красноярским краем, в результате которой пострадали семь человек, возбудили уголовное дело.

Об этом СК России сообщает в Telegram.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России», — сказано в заявлении ведомства.

12 января МВД по Красноярскому краю сообщило, что в городе Зеленогорске Красноярского края на регулируемом перекрёстке улиц Октябрьская и Первостроителей столкнулись автобус и автомобиль. В результате пострадали семь человек.

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