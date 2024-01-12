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Семь человек пострадали в результате аварии с автобусом под Красноярском

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В городе Зеленогорске Красноярского края на регулируемом перекрёстке улиц Октябрьская и Первостроителей столкнулись автобус и автомобиль. В результате пострадали семь человек.
Семь человек пострадали в результате аварии с автобусом под Красноярском
  • РИА Новости

Об этом сообщило МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.

«По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю», — говорится в публикации.

В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили травмы, также пострадали три человека в автобусе. Один из пассажиров машины был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области.

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