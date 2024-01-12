Семь человек пострадали в результате аварии с автобусом под Красноярском
- РИА Новости
Об этом сообщило МВД по Красноярскому краю в Telegram-канале.
«По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево не уступил преимущество в движении легковому автомобилю», — говорится в публикации.
В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили травмы, также пострадали три человека в автобусе. Один из пассажиров машины был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области.