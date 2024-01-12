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Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области

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На 88-м километре трассы М-3 в Калужской области столкнулись шесть автомобилей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области
  • globallookpress.com

По данным ведомства, на дороге произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первая авария случилась в 14:25 мск с участием трёх автомобилей, никто не пострадал.

Через некоторое время на трассе в две машины врезались ещё четыре автомобиля. В МВД заявили, что в результате пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и минивэном в Якутии.

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