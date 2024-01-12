Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Калужской области
- globallookpress.com
По данным ведомства, на дороге произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первая авария случилась в 14:25 мск с участием трёх автомобилей, никто не пострадал.
Через некоторое время на трассе в две машины врезались ещё четыре автомобиля. В МВД заявили, что в результате пострадал один человек, который был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и минивэном в Якутии.