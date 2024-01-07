Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и минивэном в Якутии
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, ДТП произошло в 5 км от населённого пункта Магарас. Пострадавших госпитализировали.
«Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях. Пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего. Информация по обстоятельствам ДТП уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о массовом ДТП на трассе М-4 в Тульской области, где столкнулись более 20 автомобилей.