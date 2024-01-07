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Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и минивэном в Якутии

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Авария произошла 7 января на 105-м километре федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в Якутии, где столкнулись минивэн Toyota Wish и микроавтобус Toyota Hiace. В результате ДТП погиб один человек, ещё семеро получили травмы.
Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом и минивэном в Якутии
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, ДТП произошло в 5 км от населённого пункта Магарас. Пострадавших госпитализировали.

«Все пострадавшие доставлены в ЦРБ села Бердигестях. Пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего. Информация по обстоятельствам ДТП уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массовом ДТП на трассе М-4 в Тульской области, где столкнулись более 20 автомобилей.

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