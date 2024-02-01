Турчак: ЕР в 2023 году выполнила годовой план по народной программе на 96%
- РИА Новости
По его словам, одним из ключевых результатов стало создание и модернизация, а также капитальный ремонт более 83 тыс. объектов по всей России.
«Это школы, детские сады, больницы и поликлиники, ФАПы, спорткомплексы и площадки, дома культуры, общежития вузов, отделения почты», — написал Турчак в личном Telegram-канале.
Он добавил, что также были приняты меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, закон о занятости и другие важные инициативы.
Ранее сообщалось, что председатель ЕР Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину доклад об итогах реализации программы партии.