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Турчак: ЕР в 2023 году выполнила годовой план по народной программе на 96%

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Годовой план по народной программе «Единой России» в 2023 году был выполнен на 96%. Об этом сообщил 1 февраля секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак: ЕР в 2023 году выполнила годовой план по народной программе на 96%
  • РИА Новости

По его словам, одним из ключевых результатов стало создание и модернизация, а также капитальный ремонт более 83 тыс. объектов по всей России.

«Это школы, детские сады, больницы и поликлиники, ФАПы, спорткомплексы и площадки, дома культуры, общежития вузов, отделения почты», — написал Турчак в личном Telegram-канале.

Он добавил, что также были приняты меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, закон о занятости и другие важные инициативы.

Ранее сообщалось, что председатель ЕР Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину доклад об итогах реализации программы партии.

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