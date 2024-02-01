Медведев представит Путину доклад об итогах реализации программы ЕР

Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев представит кандидату в президенты России, действующему главе государства Владимиру Путину доклад об итогах реализации партийной программы.

Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно на заседании Программной комиссии ЕР, посвящённом итогам реализации народной программы за 2023 год.

«Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа», — приводит агентство слова Медведева.

Ранее председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Путина собрали более 3,5 млн подписей.