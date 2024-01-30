Более 3,5 млн подписей собрано в поддержку кандидата в президенты Путина

Более 3,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Об этом он сказал в ходе заседания президиума генсовета ЕР.

«Всего было собрано более 3,5 млн подписей силами более 25 тыс. сборщиков», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.