В Ленобласти введут региональную доплату за рождение детей
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Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребёнка в дополнение к существующему материнскому капиталу», — написал Дрозденко.
В России 2024 год объявлен Годом семьи, в Ленинградской области он также назван Годом команды заботы.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в 2024 году на поддержку детей и семей с детьми направят 26,9 млрд рублей из всех источников финансирования.