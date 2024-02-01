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В Ленобласти введут региональную доплату за рождение детей

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил региональные выплаты семьям на рождение детей.
В Ленобласти введут региональную доплату за рождение детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Год семьи начинаем с добрых новостей: Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребёнка в дополнение к существующему материнскому капиталу», — написал Дрозденко.

В России 2024 год объявлен Годом семьи, в Ленинградской области он также назван Годом команды заботы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в 2024 году на поддержку детей и семей с детьми направят 26,9 млрд рублей из всех источников финансирования.

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