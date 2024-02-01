Трассу Краснодар — Керчь достроят до конца 2024 года
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Этот объект — один из самых значимых дорожных проектов Краснодарского края. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно», — сказали в Росавтодоре.
Работы по возведению осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На четырёхполосной трассе установят 127 км парапетного бетонного осевого ограждения, 6200 светильников.
Также там будет десять разноуровневых развязок и 49 мостов.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году.