Трассу Краснодар — Керчь достроят до конца 2024 года

В Росавтодоре заявили, что строительство нового направления трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск — Керчь завершат до конца 2024 года.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Этот объект — один из самых значимых дорожных проектов Краснодарского края. Строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно», — сказали в Росавтодоре.

Работы по возведению осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На четырёхполосной трассе установят 127 км парапетного бетонного осевого ограждения, 6200 светильников.

Также там будет десять разноуровневых развязок и 49 мостов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году.