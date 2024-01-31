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В Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году

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В Калининградской области планируют отремонтировать около 300 км дорог в 2024 году.
В Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в список включено 12 региональных объектов. На десяти дорогах ремонт должен завершиться в следующем году.

К 2027 году построят два участка Северного обхода с новой транспортной развязкой.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.

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