В Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году

В Калининградской области планируют отремонтировать около 300 км дорог в 2024 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в список включено 12 региональных объектов. На десяти дорогах ремонт должен завершиться в следующем году.

К 2027 году построят два участка Северного обхода с новой транспортной развязкой.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.