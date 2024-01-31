В Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в список включено 12 региональных объектов. На десяти дорогах ремонт должен завершиться в следующем году.
К 2027 году построят два участка Северного обхода с новой транспортной развязкой.
Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.