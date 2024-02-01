Дело возбудили после гибели мужчины из-за медведя у кафе под Смоленском

Уголовное дело возбудили по результатам проверки, проведённой после нападения медведя на мужчину на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего смерть человека. По данным следствия, владелец кафе содержал медведя в вольере на территории заведения. В этом же кафе без официального оформления работал мужчина.

«31 января текущего года рабочий во время очистки снега с крыши кафе упал на клетку с медведем, в результате животное напало на мужчину, и от полученных ранений он скончался на месте», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по факту гибели мужчины в результате несчастного случая в кафе на автомагистрали М-1 Москва — Минск была инициирована проверка.