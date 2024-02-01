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Рабочий погиб после нападения медведя в кафе под Смоленском

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Несчастный случай произошёл 31 января на территории одного из придорожных кафе, расположенных неподалёку от города Вязьмы в Смоленской области. Как сообщили местные СМИ, в результате нападения медведя погиб человек.
Рабочий погиб после нападения медведя в кафе под Смоленском
  • РИА Новости

По данным ВГТРК «Смоленск», о трагедии сообщили пользователи в социальных сетях. Сообщается, что мужчину, чистившего снег на крыше, загрыз медведь, который более 20 лет содержался в вольере при заведении.

В сообщении уточняется, что в какой-то момент нога мужчины провалилась в клетку, после чего медведь схватил работника и нанёс ему тяжёлые увечья. Мужчина от полученных травм скончался.

Позднее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о несчастном случае в кафе, расположенном на автомагистрали М-1 Москва — Минск. По факту инцидента проводится проверка.

«По результатам проверки и при наличии оснований органами прокуратуры будут приняты все необходимые меры реагирования», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Биробиджане, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

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