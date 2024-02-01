Полицейские изъяли наркотики у водителя грузовика, попавшего в ДТП в Москве
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе МВД, решение об осмотре автомобиля и личном досмотре водителя было принято ввиду того, что мужчина сильно нервничал во время общения с правоохранителями.
«В результате чего в гидроаккумуляторе насосной станции были найдены упаковки с веществом, находившиеся в автомобиле», — сообщили в пресс-службе.
Всего было найдено и изъято 729,3 грамма запрещённого вещества. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали.
Ранее сообщалось о почти 26 кг мефедрона, найденных в машине ранее судимого жителя Нижнего Тагила.