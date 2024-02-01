Полицейские изъяли наркотики у водителя грузовика, попавшего в ДТП в Москве

Авария произошла на 62 км Киевского шоссе в Москве, где водитель грузовика протаранил снежный бруствер. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов решили осмотреть автомобиль и обнаружили пакеты с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе МВД, решение об осмотре автомобиля и личном досмотре водителя было принято ввиду того, что мужчина сильно нервничал во время общения с правоохранителями.

«В результате чего в гидроаккумуляторе насосной станции были найдены упаковки с веществом, находившиеся в автомобиле», — сообщили в пресс-службе.

Всего было найдено и изъято 729,3 грамма запрещённого вещества. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали.

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