В машине жителя Нижнего Тагила нашли почти 26 кг мефедрона

У жителя Нижнего Тагила в Чувашии нашли около 26 кг мефедрона, полиция остановила его машину на трассе, а когда мужчина пытался бежать, на него надели наручники. Ранее он уже был судим.

«При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 кг мефедрона, а также порядка 200 г других запрещённых веществ», — говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В декабре глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества, которое осуществляло производство и сбыт наркотиков в Московской и Тульской областях.