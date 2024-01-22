В машине жителя Нижнего Тагила нашли почти 26 кг мефедрона
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«При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 кг мефедрона, а также порядка 200 г других запрещённых веществ», — говорится в сообщении МВД.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
В декабре глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества, которое осуществляло производство и сбыт наркотиков в Московской и Тульской областях.