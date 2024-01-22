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В машине жителя Нижнего Тагила нашли почти 26 кг мефедрона

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У жителя Нижнего Тагила в Чувашии нашли около 26 кг мефедрона, полиция остановила его машину на трассе, а когда мужчина пытался бежать, на него надели наручники. Ранее он уже был судим.
В машине жителя Нижнего Тагила нашли почти 26 кг мефедрона
  • globallookpress.com

«При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 кг мефедрона, а также порядка 200 г других запрещённых веществ», — говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В декабре глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества, которое осуществляло производство и сбыт наркотиков в Московской и Тульской областях.

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