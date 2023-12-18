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Глава МВД сообщил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества

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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества, которое осуществляло производство и сбыт наркотиков в Московской и Тульской областях.
Глава МВД сообщил о пресечении деятельности крупного преступного сообщества

«Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещённых веществ была налажена через интернет-магазин», — говорится на сайте МВД МЕДИА.

Сообщается, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали 16 фигурантов. Им предъявили обвинения по ст. 228.1 УК России (незаконное производство, сбыт или пересылка НС, ПВ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих НС или ПВ, либо их частей, содержащих НС или ПВ). Также обвиняемых заключили под стражу.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК России (организация преступного сообщества или участие в нём).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области изъяли более 540 кг наркотиков и сырья для производства.

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