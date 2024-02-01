В Подмосковье выделят 2000 участков для многодетных семей в 2024 году

В Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минимущества.

«В этом году мы планируем передать более 280 га пяти городским округам: 186 га областной земли получит Чехов, 60 га — Раменский, 24 га — Клин, 10 га — Воскресенск и 0,3 га — ЗАТО «Восход», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.

В 2023 году земельные участки в регионе получили более 2,3 тыс. многодетных семей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова назвала задачи региона в Год семьи.