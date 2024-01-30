Омбудсмен Мишонова назвала задачи Подмосковья в Год семьи

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова назвала задачи региона в Год семьи.

«От этого года мы ждём увеличения количества детей, и я очень надеюсь, что нам удастся повысить планку отношения к многодетной семье и к семье вообще. Надо вернуть моду на семью», — цитирует Мишонову телеканал «360».

Для поддержки семей в регионе реализуется проект «Школа молодых родителей».

Как отметила омбудсмен, Подмосковье также поддерживает детей, которые прибыли из Донбасса, и семьи участников СВО. С ними регулярно проходят встречи.

«Это огромная и очень важная часть нашей жизни. На этих встречах ты можешь понять, в чём они действительно нуждаются», — добавила Мишонова.

Ранее сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.