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В ХМАО дали старт Году семьи в Югре

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.
В ХМАО дали старт Году семьи в Югре
  • © gov.admhmao.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.

«Наши земляки, семья Русскиных из Сургутского района, привезли лампаду с огнём от всероссийского семейного очага, которую зажгли на открытии Года семьи в России на полях форума «Родные — Любимые», — заявила глава региона.

Комарова и Якушев вручили жителям ХМАО федеральные и региональные награды.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.

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