В ХМАО дали старт Году семьи в Югре
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.
«Наши земляки, семья Русскиных из Сургутского района, привезли лампаду с огнём от всероссийского семейного очага, которую зажгли на открытии Года семьи в России на полях форума «Родные — Любимые», — заявила глава региона.
Комарова и Якушев вручили жителям ХМАО федеральные и региональные награды.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.