В России число обманутых при онлайн-платежах уменьшилось на 20% в 2023 году

Число россиян, которые стали жертвами мошенников при совершении оплаты в интернете, сократилось за минувший год c 66 до 44%.

Об этом газете «Известия» сообщили в Ozon Банке.

Согласно полученным данным, в половине случаев (51%) мошенникам удалось украсть не более 5 тыс. рублей, в 13% случаев — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 8% приходится на кражи в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Ещё 4% респондентов перевели со своих карт аферистам от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Только двое россиян из 100 перевели мошенникам более 100 тыс. рублей.

Максимальный размер кражи составил 300 тыс. рублей.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов выразил мнение, что отправленные в мессенджерах документы могут попасть к злоумышленникам.