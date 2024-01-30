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Специалист Власов назвал опасным отправку паспортных данных в мессенджерах

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Эксперт в области безопасности Александр Власов выразил мнение, что отправленные в мессенджерах документы могут попасть к злоумышленникам.
Специалист Власов назвал опасным отправку паспортных данных в мессенджерах
  • РИА Новости

«Не стоит пересылать в мессенджерах какие-то документы, фотографии банковских карт, паспортные данные. Понятно, что это удобно, но лучше так не делать. Если вы всё же кому-то отправили персональные данные, то удалите сообщение. И попросите того, кто это получил, сделать так же», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в случае взлома мессенджера мошенники могут воспользоваться этой информацией. Например, если человек переслал кому-то снимок паспорта, то есть риск оформления кредита.

«Если отправляли снимок банковской карты, по ней могут начать совершаться какие-то покупки», — добавил Власов.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому в 2023 году более 40% россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».

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