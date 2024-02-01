Суд приговорил к 26 годам заключения расстрелявшего жителя Мариуполя украинца

Суд в Донецкой Народной Республике огласил вердикт по делу 36-летнего военнослужащего Вооружённых сил Украины Сабира Романовича, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе СК России, его приговорили к 26 годам лишения свободы.

Суд установил, что в марте 2022 года Романович обстрелял трёх мирных жителей Мариуполя, произведя не менее десяти прицельных выстрелов. Ранения, полученные одним из пострадавших, оказались несовместимы с жизнью.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о командире ВСУ, которого приговорили к пожизненному заключению за приказ расстрелять десять мирных жителей.