В Москве на автомобильном мосту через Битцу заканчиваются монолитные работы
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«Для строительства моста проектом предусмотрено более 4,5 тыс. кубометров бетона и около 850 т арматуры», — сказал Бочкарёв.
В настоящее время готовы пять опор, железобетонные балки пролётного строения и плиты моста.
Ширина моста с восьмиполосным движением составит около 40 м.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один из участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов более чем наполовину.