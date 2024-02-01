В Москве на автомобильном мосту через Битцу заканчиваются монолитные работы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе строительства автомобильного моста через Битцу завершаются монолитные работы.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Для строительства моста проектом предусмотрено более 4,5 тыс. кубометров бетона и около 850 т арматуры», — сказал Бочкарёв.

В настоящее время готовы пять опор, железобетонные балки пролётного строения и плиты моста.

Ширина моста с восьмиполосным движением составит около 40 м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один из участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов более чем наполовину.