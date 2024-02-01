Собянин: готовность участка дороги от Солнцево до Варшавского шоссе превысила 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один из участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов более чем наполовину.

Это участок от метро «Коммунарка» до улицы Поляны, передаёт НТВ.

Мэр уточнил, что в настоящее время там обустраивают дорожное полотно, возводят пешеходные переходы, а также перекладывают инженерные коммуникации.

«Всего здесь построим 28 км дорог, в том числе три путепровода и шесть пешеходных переходов», — сообщил Собянин.

Запуск дороги намечен на 2026 год.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.