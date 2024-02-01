RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области ввели 2,09 млн квадратных метров жилья в 2023 году

Короткая ссылка
В правительстве Челябинской области заявили о вводе 2,09 млн кв. м жилья в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
В Челябинской области ввели 2,09 млн квадратных метров жилья в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Отмечается, что данные показатели на 19% выше запланированных темпов строительства.

Также в пресс-службе добавили, что 960 тыс. кв. м от общего объёма построенного жилья составили многоквартирные дома.

К 2030 году в планах достичь ежегодного ввода 3 млн кв. м, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить