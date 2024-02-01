В Челябинской области ввели 2,09 млн квадратных метров жилья в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Отмечается, что данные показатели на 19% выше запланированных темпов строительства.
Также в пресс-службе добавили, что 960 тыс. кв. м от общего объёма построенного жилья составили многоквартирные дома.
К 2030 году в планах достичь ежегодного ввода 3 млн кв. м, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.