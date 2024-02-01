В Челябинской области ввели 2,09 млн квадратных метров жилья в 2023 году

В правительстве Челябинской области заявили о вводе 2,09 млн кв. м жилья в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Отмечается, что данные показатели на 19% выше запланированных темпов строительства.

Также в пресс-службе добавили, что 960 тыс. кв. м от общего объёма построенного жилья составили многоквартирные дома.

К 2030 году в планах достичь ежегодного ввода 3 млн кв. м, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жилья.