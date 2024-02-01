Минниханов передал в муниципалитеты Татарстана 40 автобусов
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Telegram-канал главы республики.
«40 машин уже отправились в рейс, ещё 79 передадим в течение месяца», — говорится в публикации.
В Миндортрансе Татарстана уточнили, что автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.
Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поставили 22 новых автобуса — это вторая поставка пассажирского транспорта с начала года.