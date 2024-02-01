RT в Telegram
Подпишись

Минниханов передал в муниципалитеты Татарстана 40 автобусов

Короткая ссылка
Раис Татарстана Рустам Минниханов передал в муниципалитеты республики первую партию из 40 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Минниханов передал в муниципалитеты Татарстана 40 автобусов
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Telegram-канал главы республики.

«40 машин уже отправились в рейс, ещё 79 передадим в течение месяца», — говорится в публикации.

В Миндортрансе Татарстана уточнили, что автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поставили 22 новых автобуса — это вторая поставка пассажирского транспорта с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить