Минниханов передал в муниципалитеты Татарстана 40 автобусов

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал в муниципалитеты республики первую партию из 40 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Telegram-канал главы республики.

«40 машин уже отправились в рейс, ещё 79 передадим в течение месяца», — говорится в публикации.

В Миндортрансе Татарстана уточнили, что автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поставили 22 новых автобуса — это вторая поставка пассажирского транспорта с начала года.