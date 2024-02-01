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Экономист Арефьев рассказал о плюсах цифрового рубля

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Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев назвал плюсы использования цифрового рубля.
Экономист Арефьев рассказал о плюсах цифрового рубля
  • РИА Новости

«Людям становится удобнее проводить расчёты. Для физлиц нет никакой комиссии при использовании цифрового рубля, в отличие от использования безналичного расчёта», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист также отметил, что цифровой рубль лучше защищён, чем безналичные средства в банках, так как хранится непосредственно у регулятора.

«Для налоговой системы абсолютно прозрачно становится — все ваши операции, перемещения цифрового рубля, всё сразу отражается, вся информация идёт в Центробанк. Соответственно, ЦБ видит, делится информацией на законных основаниях с теми регуляциями, теми службами, которые делают туда запрос», — заключил Арефьев.

Ранее в Центробанке России сообщили, что ещё 17 банков готовы подключиться к пилоту по цифровому рублю.

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