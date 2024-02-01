Экономист Арефьев рассказал о плюсах цифрового рубля

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Пётр Арефьев назвал плюсы использования цифрового рубля.

«Людям становится удобнее проводить расчёты. Для физлиц нет никакой комиссии при использовании цифрового рубля, в отличие от использования безналичного расчёта», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист также отметил, что цифровой рубль лучше защищён, чем безналичные средства в банках, так как хранится непосредственно у регулятора.

«Для налоговой системы абсолютно прозрачно становится — все ваши операции, перемещения цифрового рубля, всё сразу отражается, вся информация идёт в Центробанк. Соответственно, ЦБ видит, делится информацией на законных основаниях с теми регуляциями, теми службами, которые делают туда запрос», — заключил Арефьев.

Ранее в Центробанке России сообщили, что ещё 17 банков готовы подключиться к пилоту по цифровому рублю.