Экономист Арефьев рассказал о плюсах цифрового рубля
- РИА Новости
«Людям становится удобнее проводить расчёты. Для физлиц нет никакой комиссии при использовании цифрового рубля, в отличие от использования безналичного расчёта», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист также отметил, что цифровой рубль лучше защищён, чем безналичные средства в банках, так как хранится непосредственно у регулятора.
«Для налоговой системы абсолютно прозрачно становится — все ваши операции, перемещения цифрового рубля, всё сразу отражается, вся информация идёт в Центробанк. Соответственно, ЦБ видит, делится информацией на законных основаниях с теми регуляциями, теми службами, которые делают туда запрос», — заключил Арефьев.
Ранее в Центробанке России сообщили, что ещё 17 банков готовы подключиться к пилоту по цифровому рублю.