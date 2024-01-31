ЦБ: ещё 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

Ещё 17 банков готовы подключиться к пилоту по цифровому рублю, сообщили в Центробанке России.

«Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен», — говорится в заявлении регулятора.

Среди них — Тинькофф Банк, Сбербанк России, Россельхозбанк и другие кредитные организации.

На данный момент в тестировании операций принимают участие 13 банков и около 600 граждан.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.