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Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов

Полиция в Якутии за день проверила более 270 трудовых мигрантов

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Сотрудники правоохранительных органов провели массовые проверки мигрантов в Якутске после резонансного убийства местного жителя, в котором подозревается юноша из Таджикистана.
Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МВД.

«В первый день проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейскими проверены 143 объекта пребывания и трудовой деятельности мигрантов, 273 иностранных гражданина», — отмечается в заявлении ведомства.

Уточняется, что проверка позволила полицейским пресечь 22 административных нарушения режима пребывания, а также обнаружили и задокументировали факт фиктивной постановки на миграционный учёт трёх иностранцев в городе Алдан.

Ранее в Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.

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