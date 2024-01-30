Во Владимирской области возбудили дело об организации незаконной миграции

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции во Владимирской области.

«Сотрудниками УМВД России по Владимирской области проведены мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации», — приводит заявление МВД МЕДИА.

Уточняется, что в Собинском районе на частном производственном предприятии выявлены граждане одной из республик Средней Азии, которые изготавливали рыбные консервы, не имея соответствующих разрешений на осуществление трудовой деятельности. Они также находились в России с нарушением установленного порядка пребывания.

По итогам проверок составлено 92 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП России.

Уточняется, что в отношении 20 мигрантов приняты решения о сокращении срока пребывания в России и аннулированы действующие визы, 13 иностранцев будут выдворены с российской территории.

Ранее в Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.