RT в Telegram
Подпишись

Во Владимирской области возбудили дело об организации незаконной миграции

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции во Владимирской области.
Во Владимирской области возбудили дело об организации незаконной миграции
  • РИА Новости

«Сотрудниками УМВД России по Владимирской области проведены мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации», — приводит заявление МВД МЕДИА.

Уточняется, что в Собинском районе на частном производственном предприятии выявлены граждане одной из республик Средней Азии, которые изготавливали рыбные консервы, не имея соответствующих разрешений на осуществление трудовой деятельности. Они также находились в России с нарушением установленного порядка пребывания.

По итогам проверок составлено 92 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП России.

Уточняется, что в отношении 20 мигрантов приняты решения о сокращении срока пребывания в России и аннулированы действующие визы, 13 иностранцев будут выдворены с российской территории.

Ранее в Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить